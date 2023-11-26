Под Киевом планируется создать индустриальный парк и построить новые очистные сооружения: с этим поможет Корея

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Наталия Габрух
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В Буче построят индустриальный парк Bucha Techno Garden. С этим поможет корейская государственная компания K-water. Об этом сообщил городской голова Бучи, Анатолий Федорук.

По словам Анатолия Федорука, у корпорации большой опыт в создании индустриальных парков.

«K-water имеет значительный опыт в развитии индустриальных парков. Компанию основали после окончания Корейской войны – это было основным направлением ее деятельности», – пишет Анатолий Федорук.

Кроме того, корейская компания поможет Буче с проведением системы водоснабжения по всей Бучанской общине. Меморандум об этом подписали с генеральным директором корпорации Сог Де Юном.

«Наши партнеры уверяют, что корейский бизнес готов входить в Украину. А мы готовы развивать нашу экономику и способствовать послевоенному восстановлению», – комментирует Федорук.

Также Анатолий Федорук и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры подписали трехсторонний меморандум с Корейским институтом экологической промышленности и технологий (KEITI), который поможет Бучанскому сообществу построить новые очистные сооружения.

Договоренности предусматривают грантовое финансирование проекта, ориентировочная стоимость которого — более 10 миллионов долларов.

«У нас уже отведенный участок площадью 7 гектаров в Буче. Проектирование и строительство займет до трех лет – это будут первые новые очистные сооружения по всей Украине со времен независимости», — говорит Федорук.

Новые очистные сооружения значительно снизят экологические риски, сделают систему стоков более эффективной и будут способствовать зеленому развитию Бучанской общины.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области строят индустриальный парк с мусороперерабатывающим заводом и экоТЕЦ.

Фото: Анатолий Федорук.

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Опубликовано: 26 ноября 2023
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