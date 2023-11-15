В Хмельницкой области строят индустриальный парк с мусороперерабатывающим заводом и эко-ТЕЦ

Возле Городка в Хмельницкой области строят индустриальный парк «Углеродно-нейтральный эко-агро-хаб «Подолье-Городок». Его будет финансировать ООО «Эпицентр К».

Об этом сообщает «Суспільне».

Индустриальный парк разместят в микрорайоне «Сахарный завод» на участке площадью более 50 га.

Как отмечает первый заместитель городского головы Артур Косинский, в парке будет работать несколько предприятий глубокой переработки сырья. В частности:

— завод по изготовлению неочищенного и очищенного медицинского спирта из кукурузы;

- завод по производству масел;

- мусороперерабатывающий завод.

Парк будет автономным промышленным городком с учебными заведениями, гостиницами, стоянками, элеваторами и укрытием.

На территории разместят солнечную электростанцию и ТЭЦ, которая будет работать на отходах от производства подсолнечного масла, пишет Городок.Сіty.

В настоящее время продолжаются подготовительные работы для строительства.

Ранее мы писали, что на Полтавщине построят четыре мусороперерабатывающих завода.

Фото: Суспільне