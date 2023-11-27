В Киеве открылась «Главная резиденция Святого Николая» с казацким колоритом

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Наталия Габрух
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В тематическом дендропарке «Мамаева Слобода» в Соломенском районе Киева начала работу «Главная резиденция Святого Николая». Об этом сообщают в соцсетях дендропарка «Мамаева Слобода».

Особенностью резиденции является рождественская атмосфера со старинным казацким колоритом. Здесь гости смогут погреться, устроившись на настоящую печь, попить чай «Гербата» и угоститься медовым печеньем со Святым Николаем в атмосфере дедухов, вышитых рушников, сволок и сухоцветов.

Чтобы получить от Святого Николая подарки, дети могут рассказать ему стихотворение или спеть песню.

По предварительному заказу для посетителей в «Главной резиденции Святого Николая» организовывают также дни рождения, тематические экскурсии, праздничные квесты, рождественские мастер-классы (например, по росписи игрушек или изготовлению рождественской свечи), театрализованные мероприятия и другие развлечения.

«Главная резиденция Святого Николая» будет работать до 26 декабря.

Адрес: ул. Михаила Донца, 2.

Ранее мы писали, что под Киевом открылась «Фабрика Святого Николая».

Фото: Музей живой истории «Мамаева Слобода».

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Опубликовано: 27 ноября 2023
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