Агентство USAID поможет «Укрзалізниці» построить европуть во Львов

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Наталия Габрух
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Агентство США по международному развитию (USAID) поможет «Укрзалізниці» модернизировать участок от станции Мостиска на границе с Польшей до Львова (Скнилов). Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Кроме того, агентство будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T. Соответствующий меморандум стороны подписали 24 ноября 2023 года.

«Одна из важных задач для увеличения экспортной способности – модернизация и замена путей, в случае необходимости – построение новых. Подписание Меморандума с USAID будет ощутимо влиять на восстановление украинской экономики и будет способствовать евроинтеграционным процессам в целом», — прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Путь будет использоваться не только для грузовых, но и для пассажирских перевозок в направлении стран ЕС. Он будет иметь ширину 1435 мм.

Ранее мы писали, что "Укрзалізниця" назначила 14 новых рейсов на 2024 год .

Фото: Viktor Bystrov/Unsplash , «Укрзалізниця».

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Опубликовано: 27 ноября 2023
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