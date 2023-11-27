На Мечникова откроют новую музыкальную площадку: что там будет

V'YAVA (прежнее название — UYAVA) открывает одну из новых локаций в центре города по адресу ул. Мечникова, 3. Об этом сообщают в соцсетях V'YAVA.

«Решили сделать небольшой ребрендинг, копнули немного глубже и нашли более подлинное название для проекта. Так появилась идея использовать литературный вариант использования слова “уява” — давно забытое “в’ява”», — комментируют в V'YAVA.

На территории музыкального пространства будут проходить концерты известных украинских артистов и вечеринки с участием известных европейских диджеев и продюсеров.

На новой локации будут присутствовать 3 зоны - FAN, TABLE и VIP, которые можно выбрать исходя из потребностей под конкретное мероприятие. Также V'YAVA обещает современное световое и звуковое оборудование.

«Цель команды музыкального пространства остается неизменной – из всех концертов помогать военным и приближать общую победу», – заявляют в V'YAVA.

Следующие концерты на территории площадки: 8.12 – Pianoboy (Дмитрий Шуров), 9.12 – секретный гость, 10.12 – Друга Ріка.

Ранее мы писали, что в Саду Бажань на ВДНХ заработало артпространство UYAVA с концертами, ярмарками и кинопоказами.