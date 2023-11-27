Застройщик Пивзавода Рихерта на Подоле утверждает, что собирается сохранить историческое сооружение

Компания A-Development, которая планирует создать жилое и общественное пространство на территории Пивзавода Рихерта на Подоле, утверждает, что не планирует разрушать памятку.

Так в компании отреагировали на информацию активиста Антона Короба о том, что старейшую сохранившуюся пивоварню Киева — пивзавод семьи Псел 1860-х годов — могут разрушить. В комментарии БЖ представители компании заявили, что оценка проекта Антона Короба не соответствует действительности.

“Административное здание завода Рихерта является памятником, который охраняет девелопер в соответствии с охранным договором. Согласно с концепцией проекта Рихерт&Парк, это здание будет реконструировано. В нем будут размещаться коворкинг, Сильпо, фитнес-клуб, рестораны и фудкорт”, – отметили в компании.

Кроме этого здания, историческими памятниками являются труба и соседнее с админкорпусом здание. Их тоже планируют реконструировать. "Других памятников Департамент культурного наследия на участке не обнаружил", - отметили в A-Development.

Согласно охранному договору, Департамент культурного наследия определил следующие достопримечательности:

здание главного корпуса Пивзавода Рихерта (комплекс построек 1890-1909гг)

дымоход 1895 года

дом жилой и конторский 1910 года

“Проект реставрации данных объектов находится в стадии разработки и будет вынесен на согласование в Департамент охраны культурного наследия в начале следующего года. На данный момент все памятки находятся под защитой и наблюдением. Строительные работы на участке проекта не ведутся”, – добавили в A-Development.

Ранее активист Антон Короб заявил , что от завода Псел остались уникальные производственные сооружения — самое старое здание, где производили пиво в Киеве — пивоварня 1860-62 годов и построенный одновременно с ней двухэтажный дом для работников. "Эти постройки, а также другие старинные зданя — главный корпус и пристройки к нему, образовавшие единый конгломерат производственных помещений, сохранять не собираются", - написал он.

В июне 2021 года стало известно , что компания A-Development вместе с «Творческой архитектурной мастерской Андрея Пашенько», известные обустройством общественного пространства рядом со станцией метро «Арсенальная» в Киеве, планируют создать жилое и общественное пространство на территории Пивзавода Рихерта на Подоле.

Новый комплекс планируют построить на территории на пересечении улиц Кирилловской и Нижнеюрковской и Мыльного переулка недалеко от горы Юрковица. Жилой квартал будет занимать площадь более 100 тысячи квадратных метров.

Там планируют построить многоэтажные дома с кафе, офисами и ресторанами на первых этажах, также построят два детских сада на 160 мест и обновят зону вокруг озера. Застройку будут вести вокруг здания завода, чтобы сформировать небольшую площадь по типу итальянских городков.