Застройщик Пивзавода Рихерта на Подоле утверждает, что собирается сохранить историческое сооружение

45
Анна Григораш
share share

Компания A-Development, которая планирует создать жилое и общественное пространство на территории Пивзавода Рихерта на Подоле, утверждает, что не планирует разрушать памятку.

Так в компании отреагировали на информацию активиста Антона Короба о том, что старейшую сохранившуюся пивоварню Киева — пивзавод семьи Псел 1860-х годов — могут разрушить. В комментарии БЖ представители компании заявили, что оценка проекта Антона Короба не соответствует действительности.

“Административное здание завода Рихерта является памятником, который охраняет девелопер в соответствии с охранным договором. Согласно с концепцией проекта Рихерт&Парк, это здание будет реконструировано. В нем будут размещаться коворкинг, Сильпо, фитнес-клуб, рестораны и фудкорт”, – отметили в компании.

Кроме этого здания, историческими памятниками являются труба и соседнее с админкорпусом здание. Их тоже планируют реконструировать. "Других памятников Департамент культурного наследия на участке не обнаружил", - отметили в A-Development.

Согласно охранному договору, Департамент культурного наследия определил следующие достопримечательности:

  • здание главного корпуса Пивзавода Рихерта (комплекс построек 1890-1909гг)
  • дымоход 1895 года
  • дом жилой и конторский 1910 года

“Проект реставрации данных объектов находится в стадии разработки и будет вынесен на согласование в Департамент охраны культурного наследия в начале следующего года. На данный момент все памятки находятся под защитой и наблюдением. Строительные работы на участке проекта не ведутся”, – добавили в A-Development.

Ранее активист Антон Короб заявил, что от завода Псел остались уникальные производственные сооружения — самое старое здание, где производили пиво в Киеве — пивоварня 1860-62 годов и построенный одновременно с ней двухэтажный дом для работников. "Эти постройки, а также другие старинные зданя — главный корпус и пристройки к нему, образовавшие единый конгломерат производственных помещений, сохранять не собираются", - написал он.

В июне 2021 года стало известно, что компания A-Development вместе с «Творческой архитектурной мастерской Андрея Пашенько», известные обустройством общественного пространства рядом со станцией метро «Арсенальная» в Киеве, планируют создать жилое и общественное пространство на территории Пивзавода Рихерта на Подоле.

Новый комплекс планируют построить на территории на пересечении улиц Кирилловской и Нижнеюрковской и Мыльного переулка недалеко от горы Юрковица. Жилой квартал будет занимать площадь более 100 тысячи квадратных метров.

Там планируют построить многоэтажные дома с кафе, офисами и ресторанами на первых этажах, также построят два детских сада на 160 мест и обновят зону вокруг озера. Застройку будут вести вокруг здания завода, чтобы сформировать небольшую площадь по типу итальянских городков.

Фото: Апостроф

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 27 ноября 2023
share share
"Україна без сміття" выпустила настольную игру о правильном обращении с отходами "Україна без сміття" выпустила настольную игру о правильном обращении с отходами В Киеве создали карту провайдеров, которые могут обеспечить интернет во время блекаутов В Киеве создали карту провайдеров, которые могут обеспечить интернет во время блекаутов На Мечникова откроют новую музыкальную площадку: что там будет На Мечникова откроют новую музыкальную площадку: что там будет На Подоле открыли кофейню сети Brewsell На Подоле открыли кофейню сети Brewsell Агентство USAID поможет «Укрзалізниці» построить европуть во Львов Агентство USAID поможет «Укрзалізниці» построить европуть во Львов В Киеве открылась «Главная резиденция Святого Николая» с казацким колоритом В Киеве открылась «Главная резиденция Святого Николая» с казацким колоритом Елку на Софийской площади откроют до 6 декабря, а ярмарок и развлечений не будет Елку на Софийской площади откроют до 6 декабря, а ярмарок и развлечений не будет В Киеве пострадал собор в результате мощной атаки дронов В Киеве пострадал собор в результате мощной атаки дронов
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.