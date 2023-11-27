«Укрзалізниця» запускает новый маршрут из Киева в Будапешт и Вену

С 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд из Киева в Вену и обратно. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» отмечают, что сообщение на Вену станет теперь удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк – Ровно – Чоп – Ужгород. Ведь расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть путешествия за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов – Чоп) пассажир будет проводить в удобных спальных вагонах «Укрзалізниці», а дневной сегмент (Чоп – Будапешт – Вена) – в современных сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог.

Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составит около 2500 грн.

Отправление поезда из Киева под №745 ежедневно в 16:38 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368), Львов 23:31 - 00:23, Чоп 06:20. На вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №146 Чоп — Вена, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23, Будапешт-Келете 14:20 — 14:40, прибытие к главному вокзалу Вены в 17:20. .

На обратном пути поезд №143 Вена-Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42, Будапешт-Келете 13:19 - 13:40, прибытие в Чоп в 20:59. По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться с Чопа ежедневно в 23:24. Прибытие в Киев в 13:12.

«Также пассажирам не стоит волноваться за свою стыковку в Чопе из-за возможных опозданий, поскольку пересадка согласована: поезд всегда будет ждать всех пассажиров!», — сообщают в «Укрзалізниці».

Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны для приобретения в приложении «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов. На сегмент Вена – Чоп – Вена билеты можно приобрести во всех международных кассах «Укрзалізниці» или Австрии.

Однако это временное неудобство. Продажа онлайн-билетов в Венгрию и Австрию запустится уже в ближайшие недели.

Ранее мы писали, что агентство USAID поможет «Укрзалізниці» построить европути во Львов.

Фото: «Укрзалізниця».