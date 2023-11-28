В Запорожье начали монтировать уникальную плитку на пострадавшем от ракеты доме

В Запорожье продолжается восстановление дома, в который в октябре прошлого года попала вражеская ракета. В настоящее время отстроен разрушенный подъезд, а на фасаде начат монтаж уникальной плитки Мелия, изготовленной из шамотной глины. Об этом сообщает Укринформ.

Дом является памяткой архитектуры градостроительства и находится на центральном проспекте Запорожья.

«Это шамотная глина, и Славянск – единственное место в Украине, где ее можно найти. Там постоянно то света, то воды нет. Трудно было найти нужный объем глины – 60 тонн. Но мы получили. Кроме того, сам процесс изготовления также сложен: одна печь, в которой это запекается, вмещает в себя всего 90 плиток. Печь можно запустить всего два раза в неделю, то есть 180 плиток, а их нужно 1900, и это только для разрушенной части. Масштабировать это очень дорого», – рассказал представитель подрядчика Евгений Ковалев.

Работы по восстановлению дома выполняются со значительным опережением плана. Проектом предусмотрено завершение работ в конце 2024 года, но подрядчик планирует сдать объект уже к концу 2023 года. Евгений Ковалев рассказывает, что очень хочет, чтобы люди могли встретить Новый год в своих домах.

Кроме этого, на строительстве удалось сэкономить 70 млн. грн. Это произошло благодаря регулярному мониторингу цен и замене монолитных перекрытий на плиты. Подрядчик планирует вложиться в 220 млн. грн., вместо 339 млн. грн. Сейчас он уже написал письмо Запорожскому городскому совету с просьбой перераспределить эти деньги на другой объект.

Ранее мы писали, что музей Сковороды в Харьковской области, который разрушила российская ракета, собирает деньги на восстановление.

Фото: Укринформ.