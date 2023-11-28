Львов дороже Киева: рейтинг городов по соотношению аренды к зарплате

Аналитики двух украинских компаний исследовали, какой процент средней заработной платы тратится на аренду квартиры средней стоимости в областных центрах. Маркетплейс недвижимости DIM.RIA и сайт по поиску работы Work.ua установили , что аренда помещения «съедает» до 80% от зарплаты. Однако все зависит от региона и профессии.

Как отмечается в исследовании, доля средней заработной платы, которую следует выложить за соло-проживание, зависит от региона. Чем дальше от линии фронта, тем больший процент зарплаты «съедает» аренда.

Самое низкое соотношение аренды и зарплаты в Херсоне — здесь на съем однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкают пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%). Среди тыловых городов наиболее доступны Черновцы.

Наибольшую же долю зарплаты за однокомнатную квартиру придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%).

В рамках исследования сформирован также список профессий с наибольшим количеством вакансий: продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, повар, бухгалтер, кассир, комплектовщик или грузчик, бармен или бариста, менеджер по работе с клиентами и офис-менеджер.

Аналитики исследовали их средние зарплаты в пяти крупнейших городах Украины и определили долю затрат на аренду однокомнатной квартиры.

В столице жилье легче всего снимать менеджерам по продажам — эти специалисты зарабатывают в среднем 30 000 грн, поэтому на аренду тратят 52% дохода. Тяжелее всего приходится комплектовальщикам и грузчикам — при средней зарплате в 16 500 грн, они в среднем тратили бы на однокомнатное жилье 94% заработанных средств.

Самым доступным для представителей востребованных профессий является прифронтовой Харьков – здесь аренда однокомнатного жилья обходится в среднем в 5 783 грн. В этом городе наиболее обременены арендой кассиры – 43% их зарплаты хватит на однокомнатное жилье.





В Днепре, как и в Киеве, аренда жилья наиболее доступна менеджерам по продажам: из средней зарплаты в 23 000 грн однокомнатная квартира «съедает» в среднем 55%. Тяжелее всего приходится барменам и баристам (за аренду квартиры нужно отдать 94% зарплаты), кассирам и офис-менеджерам (85%).





В Одессе легче всего снимать жилье водителям — с их средней зарплатой в 25 000 грн на аренду придется потратить 31% дохода. Более 50% зарплаты в Одессе на аренду жилья тратят только бармены и баристы (52%).





Самые высокие цены во Львове — здесь представителям всех самых востребованных профессий придется тратить на съем однокомнатной квартиры более половины зарплаты. Очевидно непосильной является аренда для продавцов-консультантов, офис-менеджеров (92%), кассиров (95%), барменов и барист (96%).





В этом исследовании рассматривалась только соло-аренда жилья. Если же квартиру снимает семья, финансовое бремя уменьшается. Например, в семье, где муж - водитель, а жена - учительница английского, доля расходов на аренду жилья в Киеве составит около 30% против 62% и 78%, если бы они жили отдельно.

Раньше мы писали, как изменились цены на аренду квартир в Киеве за последние три месяца.

Фото: Work.ua из открытых источников.