В феврале 2024 года откроют зрительный зал драмтеатра в Чернигове, поврежденный в результате ракетного удара

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Наталия Габрух
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Зрительный зал облмуздрамтеатра в Чернигове, поврежденный в результате российского ракетного удара, откроют в феврале 2024 года.

Об этом сообщил директор театра Сергей Мойсиенко.

«Уже есть определенные технические решения, которые позволят нам завести в безопасное помещение зрителя. Есть амбициозные такие планы, чтобы в феврале открыть зрительный зал, потому что на 4 февраля я уже взял гастролеров. И я думаю, что это уже будет премьера на большой зал, на большую сцену», — сказал Сергей Мойсиенко.

В здании театра установили 67 новых окон за деньги из международных фондов. В дальнейшем планируется консервация и ремонт крыши и замена дверей, а также установка проходной галереи для безопасности посетителей. В фойе уже сейчас можно увидеть закупленный материал для зрительного зала.

Как известно, ракетный удар по облмуздрамтеатру российские военные нанесли 19 августа. Тогда пострадали более 200 человек, а семь человек погибли. В самом театре частично разрушило крышу, потолок главного зала театра и выбило окна.

Ранее мы писали, что в Запорожье начали монтировать уникальную плитку на пострадавшем от ракеты доме.

Фото: Википедия, «Свідомі».

Ожидаете открытия драмтеатра в Чернигове?
Опубликовано: 28 ноября 2023
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