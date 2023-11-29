На ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечт

18 ноября на ВДНГ открылась Рождественская фабрика мечт. Об этом сообщает прессслужба ВДНГ.

Сначала посетители попадут на праздничную площадь сказочного города, где живут и работают эльфы.

На площади расположен вход на фабрику, оттуда экскурсовод в костюме эльфа проведет в мастерскую по производству елочных украшений. Здесь можно увидеть разжигатель огня, с помощью которого выдувают украшения, специальную ванну для их серебрения, огромную машину для покраски игрушек, а в конце – посетить мастерскую по росписи готовых шариков.

В конце экскурсии каждый посетитель получит набор для росписи собственного шарика, который можно раскрасить дома и повесить новогоднюю елку. В сказочном городе эльфов также работает Рождественский магазин, где можно приобрести уже готовые елочные украшения.

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Фото: Рождественская фабрика грез, ВДНГ.