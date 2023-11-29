В сквере на Дарнице установят новогоднюю елку и сказочные фотозоны

728
Ирина Маймур
share share

В сквере им. А. Кошица в Дарницком районе установят 10-метровую искусственную елку.

Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

По его словам, елку должны установить до 6 декабря, а демонтировать – до 10 января.

К тому же в сквере у елки оборудуют сказочные фотозоны. Они будут изготовлены собственноручно, без привлечения финансирования и с соблюдением режима экономии электроэнергии.

Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения по соображениям безопасности проводить не будут.

Ранее мы писали, что елку на Софийской площади откроют 6 декабря, а ярмарок и развлечений не будет.

Фото: Николай Калашник

Поддерживаете ли вы решение установить елку?
Опубликовано: 29 ноября 2023
share share
BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе В Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах В Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах В Киевской области разоблачили преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС В Киевской области разоблачили преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС В Большой лаврской колокольне откроется Резиденция Святого Николая В Большой лаврской колокольне откроется Резиденция Святого Николая Три украинских студии стали финалистами международной премии дизайна Best of Year Awards Три украинских студии стали финалистами международной премии дизайна Best of Year Awards Строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы Строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы На Арт-заводе Платформа откроется каток: что там будет На Арт-заводе Платформа откроется каток: что там будет На ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечт На ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечт
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.