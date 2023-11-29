В сквере на Дарнице установят новогоднюю елку и сказочные фотозоны

В сквере им. А. Кошица в Дарницком районе установят 10-метровую искусственную елку.

Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

По его словам, елку должны установить до 6 декабря, а демонтировать – до 10 января.

К тому же в сквере у елки оборудуют сказочные фотозоны. Они будут изготовлены собственноручно, без привлечения финансирования и с соблюдением режима экономии электроэнергии.

Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения по соображениям безопасности проводить не будут.

Ранее мы писали, что елку на Софийской площади откроют 6 декабря, а ярмарок и развлечений не будет.

Фото: Николай Калашник