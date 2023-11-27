Елку на Софийской площади откроют до 6 декабря, а ярмарок и развлечений не будет

На Софийской площади будет установлена главная елка страны за счет меценатов в начале декабря.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Известно, что монтажные работы начнутся 3 декабря, а открытие елки запланировано на 6 декабря. Поскольку в этом году отмечают Рождество по новому лианскому календарю, елку установят раньше, а уберут ее до 10 января.

На ее установку денег из городского бюджета не будут выделять. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО «Глобал-декор».

Фото: Unsplash\Rithika Gopal