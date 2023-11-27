Елку на Софийской площади откроют до 6 декабря, а ярмарок и развлечений не будет

50
Валерия Гуржий
share share

На Софийской площади будет установлена главная елка страны за счет меценатов в начале декабря.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Известно, что монтажные работы начнутся 3 декабря, а открытие елки запланировано на 6 декабря. Поскольку в этом году отмечают Рождество по новому лианскому календарю, елку установят раньше, а уберут ее до 10 января.

На ее установку денег из городского бюджета не будут выделять. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО «Глобал-декор».

Фото: Unsplash\Rithika Gopal

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 27 ноября 2023
share share
Застройщик Пивзавода Рихерта на Подоле утверждает, что собирается сохранить историческое сооружение Застройщик Пивзавода Рихерта на Подоле утверждает, что собирается сохранить историческое сооружение "Україна без сміття" выпустила настольную игру о правильном обращении с отходами "Україна без сміття" выпустила настольную игру о правильном обращении с отходами В Киеве создали карту провайдеров, которые могут обеспечить интернет во время блекаутов В Киеве создали карту провайдеров, которые могут обеспечить интернет во время блекаутов На Мечникова откроют новую музыкальную площадку: что там будет На Мечникова откроют новую музыкальную площадку: что там будет На Подоле открыли кофейню сети Brewsell На Подоле открыли кофейню сети Brewsell Агентство USAID поможет «Укрзалізниці» построить европуть во Львов Агентство USAID поможет «Укрзалізниці» построить европуть во Львов В Киеве открылась «Главная резиденция Святого Николая» с казацким колоритом В Киеве открылась «Главная резиденция Святого Николая» с казацким колоритом В Киеве пострадал собор в результате мощной атаки дронов В Киеве пострадал собор в результате мощной атаки дронов
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.