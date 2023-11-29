Строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы

Старт строительства метро на Троещину и других инфраструктурных объектов хотят заложить в целевую программу развития инфраструктуры на 2024-2025 годы.

Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Киевсовета.

В настоящее время он находится на рассмотрении профильных комиссий городского совета.

Общий бюджет программы составляет 34 783 627 млн грн. 19 млрд 880,8 млн грн планируют выделить из бюджета столицы, 800 млн грн – получить из госбюджета, а 14,1 млрд грн – из других источников.

Согласно программе, до конца 2025 года Подольский мостовой переход должен довести до 88% готовности. На это хотят выделить 850 млн. грн. в 2024 году и 950 млн. грн. в 2025-м.

Программа предусматривает активизацию проектов развития Киевского метрополитена.

На строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец до массива Виноградарь из электродепо предусматривают 1,49 млрд грн в течение двух лет.

Согласно плану, в 2025 году планируют строительство выхода со станции Львовские ворота, которые пока не открыты, на 20 млн грн.

Строительство второго выхода и обустройство вестибюля Вокзальной станции под современные нужды обойдется в 11 млн грн. Станцию Житомирскую хотят сделать инклюзивной к 2025 году. На это выделят 278,6 млн. грн.

В то же время, планируют начать строительство метро на Троещину. Речь идет о участке Подольско-Выгуровской линии от станций Глубочицкая до Радужной. На эти работы планируется выделить 5 млн. грн. в 2024 году и 20 млн. грн. в 2025 году.

На строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от станции Выставочный центр до Одесской площади предусматривают 46,8 млн грн в 2025 году.

Кроме того, власти планируют начать строительство троллейбусных линий в Бровары и Гостомель, Ирпень и Бучу. На это предполагается по 25 млн грн на каждое направление.

Бюджет реконструкции транспортной развязки ул. Богатырская/Полярная составляет почти 1,4 млрд грн. Еще 40 млн. грн. в 2025 году предусматривает проект Шулявской развязки.

На комплексную реконструкцию трамвайных линий на Контрактовой площади планируют выделить 280,5 млн. грн., на реконструкцию здания фуникулера - 355,9 млн. грн.

В 2024 году предлагают построить участок Большой Окружной от пр. Рокоссовского до Богатырской с строительством транспортной развязки за 121 млн 63,9 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов.

Фото: КГГА