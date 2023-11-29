В Большой лаврской колокольне откроется Резиденция Святого Николая

1 декабря в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» откроется Резиденция Святого Николая. Она разместится в Большой лаврской колокольне. Об этом сообщают в соцсетях Киево-Печерской лавры.

Все желающие смогут не только написать письмо Святому Николаю, но и испытать волшебную силу арки желаний, став под ней и загадав свои заветные стремления. Также посетителям Резиденции удастся встретиться со Святым Николаем и сделать фото на память.

В то же время можно будет осмотреть рождественско-новогодние произведения художников Национального союза художников Украины, Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, оригинальные произведения Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины (Ukrainian Quilter's Association) и детские рисунки художественной студии «Маленький принц».

При воздушной тревоге укрытие будет работать на первом этаже Колокольни.

Из-за военного положения прием посетителей в день открытия состоится (1 декабря в 14:00) – исключительно по приглашениям.

Резиденция будет работать до 25 декабря по субботам и воскресеньям, а также 6, 19 и 25 декабря с 11:00 до 16:00.

Адрес: ул. Лаврская, 9, Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», Большая лаврская колокольня.

Стоимость: 100 грн, для дошкольников бесплатно.

Ранее мы писали, что в Киеве открылась «Главная резиденция Святого Николая» с казацким колоритом.

Фото: Национальный заповедник «Киево-Печерская Лавра».