В Большой лаврской колокольне откроется Резиденция Святого Николая

320
Наталия Габрух
share share

1 декабря в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» откроется Резиденция Святого Николая. Она разместится в Большой лаврской колокольне. Об этом сообщают в соцсетях Киево-Печерской лавры.

Все желающие смогут не только написать письмо Святому Николаю, но и испытать волшебную силу арки желаний, став под ней и загадав свои заветные стремления. Также посетителям Резиденции удастся встретиться со Святым Николаем и сделать фото на память.

В то же время можно будет осмотреть рождественско-новогодние произведения художников Национального союза художников Украины, Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, оригинальные произведения Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины (Ukrainian Quilter's Association) и детские рисунки художественной студии «Маленький принц».

При воздушной тревоге укрытие будет работать на первом этаже Колокольни.

Из-за военного положения прием посетителей в день открытия состоится (1 декабря в 14:00) – исключительно по приглашениям.

Резиденция будет работать до 25 декабря по субботам и воскресеньям, а также 6, 19 и 25 декабря с 11:00 до 16:00.

Адрес: ул. Лаврская, 9, Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», Большая лаврская колокольня.

Стоимость: 100 грн, для дошкольников бесплатно.

Ранее мы писали, что в Киеве открылась «Главная резиденция Святого Николая» с казацким колоритом.

Фото: Национальный заповедник «Киево-Печерская Лавра».

Ожидаете открытия Резиденции Святого Николая?
Опубликовано: 29 ноября 2023
share share
BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе В Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах В Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах В Киевской области разоблачили преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС В Киевской области разоблачили преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС Три украинских студии стали финалистами международной премии дизайна Best of Year Awards Три украинских студии стали финалистами международной премии дизайна Best of Year Awards Строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы Строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы На Арт-заводе Платформа откроется каток: что там будет На Арт-заводе Платформа откроется каток: что там будет В сквере на Дарнице установят новогоднюю елку и сказочные фотозоны В сквере на Дарнице установят новогоднюю елку и сказочные фотозоны На ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечт На ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечт
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.