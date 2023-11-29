В Киевской области разоблачили преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС

Сотрудники ДБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили и задержали руководителей и участников преступной организации, противоправно завладевших 5 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Они действовали в интересах нескольких застройщиков. В настоящее время правоохранители объявили восемь подозрений. Пятеро человек задержали.

Как сообщают в ДБР, используя правовые пробелы в правовом статусе участков, организаторы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины.

Другие участники подыскивали через социальные сети «подставных лиц», которые за деньги соглашались подписать документы по выделению им земли в частную собственность.

В дальнейшем исполнители, от имени подставных лиц, подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они перепродавали землю представителям известных на Киевщине застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.

По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС. Стоимость участков общей площадью пять гектаров составляет более 15 миллионов гривен.

Участниками преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Фото: ДБР.