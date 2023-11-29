В Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах

Строительство троллейбусных линий в Бровары и Гостомель, Ирпень и Бучу хотят заложить в целевую программу развития инфраструктуры на 2024–2025 годы.
Соответствующий проект решения опубликовали на сайте Киевсовета.
В настоящее время он находится на рассмотрении профильных комиссий городского совета.
Отмечается, что власти планируют начать строительство троллейбусных линий в Бровары и Гостомель, Ирпень и Бучу. На это предполагают по 25 млн грн на каждое направление с целью достичь 2,5% готовности проекта к концу 2025 года.
Запуск троллейбусов будет способствовать развитию и улучшению транспортного сообщения столицы и области, уменьшению уровня автомобилизации на улицах Киева и увеличению пропускной способности дорог.
Ранее мы писали, что в Буче выпустят на маршруты немецкие автобусы.
Фото: «Киевпасстранс»