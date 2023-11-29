BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе

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Наталия Габрух
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Компания BetterMe совместно с Министерством экономики Украины в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» разработали программу повышения производительности на работе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По данным Bain&Company, компании с высокоэффективной командой демонстрируют на 25% более высокие темпы роста. Поэтому сотрудничество между бизнесом, государственным сектором и неправительственной организацией призвано привлечь внимание широкой аудитории к проблеме выгорания, улучшить здоровье украинцев и повысить эффективность бизнесов.

Из чего состоит программа повышения производительности на работе?

1. Коллекция быстрых тренировок на рабочем месте в приложении BetterMe: Health Coaching.

Коллекция коротких тренировок в офисе направлена на повышение производительности, стрессоустойчивости и концентрации. Упражнения специально адаптированы для выполнения в офисе или дома у рабочего стола и не требуют смены одежды или обуви.

В коллекцию входят следующие упражнения: йога-растяжка, легкая разминка для ног, тренировка для всего тела, стоя и т.д. Продолжительность каждого упражнения составляет 5-10 минут.

2. Программа профилактики выгорания в приложении BetterMe: Mental Health

Программа курса специально разработана психологами из Украины и США. Она предполагает:

  • Учебный курс по предотвращению выгорания

Курс представлен в виде микрообучения с короткими блоками информации в формате сториз, привычном для пользователей соцсетей. Интерактивные тесты, яркие визуализации и упражнения облегчают восприятие информации и занимают у пользователя всего 10 минут в день.

  • Аудиокурс для восстановления производительности

28-дневный курс создан в удобном аудио формате для ценителей подкастов. В течение месяца слушатели получат доступ к различным практическим советам, психологическим практикам, упражнениям и медитациям для предотвращения выгорания и восстановления после него.

Как присоединиться к программе?

Для того чтобы присоединиться к Программе повышения производительности на работе от BetterMe, украинскому работодателю нужно:

  • Заполнить анкету на сайте BetterMe for Business по ссылке ;
  • По запросу команды BetterMe предоставить корпоративный почтовый домен компании (или список емейлов сотрудников) для предоставления доступа к Программе;
  • После этого в течение 3 рабочих дней BetterMe сообщит о создании бесплатного доступа сотрудникам компании к приложениям BetterMe, который будет доступен 12 месяцев.

Ранее мы писали, что приложение "BetterMe" запустило программу тренировок для людей с ампутациями.

Фото: Министерство экономики Украины.

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Опубликовано: 29 ноября 2023
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