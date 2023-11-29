Чтобы помочь «Киевгорстрою», КГГА выкупит у компании жилье для льготников, школы и садики

Город поможет в возобновлении работы «Киевгорстроя» путем выкупа жилья для льготных категорий горожан.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Недавно был проведен аудит «Киевгорстроя». К нему привлекли три независимых аудиторских компании: ГП «Бейкер Тилли Украина Консалтинг», ООО «Аудиторская фирма «НХД-АУДИТ» и ООО «Эрнст энд Янг».

Также «Киевгорстрой» проверяла временная контрольная комиссия, созданная Киевсоветом. Она рекомендовала горсовету обратиться в Кабмин по компенсации «Киевгорстроя» ущерба.

По результатам проверки установили, что на работу «Киевгорстроя» повлияли внешние факторы, в частности COVID-19, полномасштабная война и фактор «Укрстроя».

Поворозник заявил, что город поможет в возобновлении работы компании. Киев будет выкупать жилье для льготных категорий находящихся в очереди горожан, в частности — участников боевых действий и членов их семей, внутренне перемещенных лиц и других категорий. Также КГГА планирует выкуп в коммунальную собственность объектов социальной сферы — школ и садов.

Также город обратится к правительству по задекларированным обязательствам о дофинансировании объектов незавершенного строительства компании «Укрстрой». Ведь сегодня эти объекты «Киевгорстрой» достраивает за свой счет.

К тому же Наблюдательный совет расширят до 5 человек с включением в него двух независимых директоров.

В целом по результатам проверок и работы временной контрольной комиссии можно заключить, что «Киевгорстрой» сможет выполнить свои обязательства перед инвесторами, подытожил Поворозник.

Ранее мы писали, что Киевсовет рекомендует правительству выделить деньги «Киевгорстрою» для достройки проблемных ЖК.

Фото: прессслужба КГБ