Киевсовет рекомендует правительству выделить деньги «Киевгорстрою» для достройки проблемных ЖК

Чтобы завершить строительство жилых комплексов обанкротившегося «Укрстроя», крупнейшему столичному застройщику «Киевгорстрой» могут выделить 2,28 млрд грн. Об этом сообщает депутатка Киевсовета Лилия Пашинная.

Сейчас достройку жилья ожидают около 40 тысяч инвесторов.

Временная контрольная комиссия Киевсовета, которая занималась проверкой деятельности строительной кампании, рекомендует Киевскому городскому совету обратиться в Кабинет Министров Украины с требованием компенсации ЧАО «ХК Киевгорстрой» суммарного запланированного ущерба, связанного с достройкой проектов «Укрбуд» в сумме 2,28 млрд грн .

«То есть в дополнение к уже нанесенному городу и инвесторам убыткам от деятельности застройщика хотят выбить дополнительные миллионы средств налогоплательщиков. При этом решение ТКК не содержит никаких санкций против президента холдинга Игоря Кушнира и членов наблюдательного совета, которые привели к растрате средств», – написала Лилия Пашинная.

По словам Лилии Пашинной, проблема с ЧАО «Киевгорстрой» создана искусственно, а компания имеет достаточно активов для продажи, или сдачи в аренду и достройки на вырученные средства своих объектов.

Напомним, что в апреле 2023 года «Киевгорстрой» приостановил работы на строительных площадках из-за нехватки средств. Председатель правления Игорь Кушнир объяснял проблемы удорожанием стройматериалов, почти полным отсутствием продажей, сокращением квалифицированных кадров и неуплатой рассрочек.

Вариантами выхода из ситуации он называл выкупы недвижимости городом на 300 млн. гривен, докапитализацию компании на 1 млрд. гривен или получение банковского кредитования.

Выкуп квартир по городу рассматривался, однако его отложили после решения провести аудит. Привлечь кредиты в банках на приемлемых условиях КГБ не удалось. Лучшим вариантом рассматривали докапитализацию, а миллиарда должно было хватить для минимально необходимых работ на стройплощадках до окончания активной фазы боевых действий.

Ранее мы писали, что в апреле «Киевгорстрой» возобновил работы на четырех площадках: ЖК «Урловский-1», «Урловский-2», Mirax и «Абрикосовый».