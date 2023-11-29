Какие песни больше всего слушали украинцы в 2023 году: рейтинг Apple Music

Музыкальная платформа Apple Music обнародовала список треков, которые украинцы чаще всего слушали в 2023 году.

Первая десятка песен года выглядит так:

1. Miley Cyrus - Flowers

2. SHUMEI & Злата Огневич — Буревіями

3. YAKTAK — Погляд (feat. sobol)

4. DOROFEEVA — Щоб не було

5. Parfeniuk – Провела екскурсію

6. SadSvit & Структура Щастя — Силуети

7. Wellboy — Додому

8. Sam Smith & Kim Petras — Unholy

9. SKOFKA — Чути гімн

10. Parfeniuk — Відриваючись

Полный список из 100 песен можно просмотреть по ссылке.

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