Какие песни больше всего слушали украинцы в 2023 году: рейтинг Apple Music

Музыкальная платформа Apple Music обнародовала список треков, которые украинцы чаще всего слушали в 2023 году.
Первая десятка песен года выглядит так:
1. Miley Cyrus - Flowers
2. SHUMEI & Злата Огневич — Буревіями
3. YAKTAK — Погляд (feat. sobol)
4. DOROFEEVA — Щоб не було
5. Parfeniuk – Провела екскурсію
6. SadSvit & Структура Щастя — Силуети
7. Wellboy — Додому
8. Sam Smith & Kim Petras — Unholy
9. SKOFKA — Чути гімн
10. Parfeniuk — Відриваючись
Полный список из 100 песен можно просмотреть по ссылке.
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Фото: Alphacolor/Unsplash