Столетние двери аптеки на Хмельницкого отреставрировать невозможно. Их воспроизведут по оригинальному чертежу

Наружные двери одной из старейших аптек Киева на ул. Хмельницкого, 42 восстановить невозможно.

Они очень износились и потеряли конструктивные свойства из-за осадков, сообщил активист Дмитрий Перов.

Поэтому активисты решили воспроизвести двери по оригинальному чертежу.

«Одна пара дверей была изношена и в результате постоянного взаимодействия с атмосферными осадками утратила конструктивные свойства. Итак, было принято решение о восстановлении двери по оригинальному чертежу и из аутентичных материалов (дуб)», — рассказал Перов.

Внутренние двери аптеки сохранились лучше. После реставрации их вернут на историческое место.

В общей сложности на восстановление двери собрали 12 225 грн. По словам Перова, оставшуюся сумму на реставрацию добавил один из меценатов.

Напомним, что коммунальная аптека «Фармация» расположена на улице Богдана Хмельницкого, 42 в бывшем доходном доме Фальберга. В октябре там демонтировали старинные витражные двери и хотели заменить ее на пластиковый стеклопакет. Благодаря вмешательству Департамента коммунальной собственности Киева и Департамента охраны культурного наследия КГГА их удалось сохранить. Впоследствии киевляне собрали средства на реставрацию двери.

Фото: Дмитрий Перов