Сколько Киев планирует потратить на безбарьерность в 2024 году

В бюджете Киева на 2024 год для создания безбарьерного пространства планируют выделить около 1,5 млрд. грн.

Об этом сообщила заместительница председателя КГГА Анна Старостенко.

Чиновница отметила, что доступность и инклюзивность являются приоритетами для города, особенно в условиях войны, когда значительно увеличивается количество людей с инвалидностью.

«На сегодняшний день уже фактически в каждом доме Киева живут люди с определенными функциональными нарушениями для которых мы должны создать надлежащие условия для их жизни. Люди с инвалидностью не должны испытывать ограничений во время передвижения, а общество не должно воспринимать их как неполноценных», — отметила чиновница.

Предусмотренные средства пойдут на обеспечение жилищного фонда пандусами и другими необходимыми условиями, чтобы сделать улицы столицы доступнее.

Ранее мы писали, что киевляне призывают выделить 5% городского бюджета на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы.