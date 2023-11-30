Украинская группа сняла клип на фоне мозаичных скульптур в Ровно и призвала их сохранить

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Ирина Маймур
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Группа «Кіннота» сняла клип на треки «Тої ночі/Втіха» на фоне заброшенных мозаичных скульптур ровенского Гидропарка.

Скульптурный ансамбль в Гидропарке – произведение искусства времен модернизма. Его в 1982 году создал местный художник Леонид Форсюк. Художник разработал эскизы декоративного крокодила и других сказочных героев к 700-летию Ровно.

Мозаичные скульптуры у воды — туристический маркер и особый памятник города Ровно, отмечают музыканты группы «Кіннота».

Сейчас фигуры находятся в ужасном состоянии и нуждаются в немедленной защите. Группа создала локальную петицию об их сохранении.

Раньше мы писали, что во Львове восстановят мозаику, которую закрыли минеральной ватой.

Фото: petition.e-dem.ua; скриншоты из видео «Коннота»; Суспільне Рівне

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Опубликовано: 30 ноября 2023
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