Украинская группа сняла клип на фоне мозаичных скульптур в Ровно и призвала их сохранить

Группа «Кіннота» сняла клип на треки «Тої ночі/Втіха» на фоне заброшенных мозаичных скульптур ровенского Гидропарка.
Скульптурный ансамбль в Гидропарке – произведение искусства времен модернизма. Его в 1982 году создал местный художник Леонид Форсюк. Художник разработал эскизы декоративного крокодила и других сказочных героев к 700-летию Ровно.
Мозаичные скульптуры у воды — туристический маркер и особый памятник города Ровно, отмечают музыканты группы «Кіннота».
Сейчас фигуры находятся в ужасном состоянии и нуждаются в немедленной защите. Группа создала локальную петицию об их сохранении.
Раньше мы писали, что во Львове восстановят мозаику, которую закрыли минеральной ватой.
Фото: petition.e-dem.ua; скриншоты из видео «Коннота»; Суспільне Рівне