Львовскую мозаику, которую закрыли минеральной ватой, восстановят

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Валерия Гуржий
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Мозаичное панно на фасаде львовского стадиона СКА, которое недавно закрыли минватой и выполнили ремонтные работы, откроют.

Об этом сообщил первый заместитель Львовского городского головы Андрей Москаленко.

Эта мозаика внесена в перечень подлежащих защите. На этой неделе, Управление охраны исторической среды, когда начало показывать мозаики, подлежащие защите, обнаружило закрытую стену со свежим ремонтом вместо мозаики.

По этому поводу приступили к исследованию - кто и когда провел работы, и была ли мозаика уничтожена, или демонтирована. Оказалось, что она была закрыта минеральной ватой, сверху которой выполнили ремонтные работы.

"Мозаика будет открыта и возвращена", - подчеркнул Андрей Москаленко.

Ранее мы писали, что на фасаде стадиона СКА, который находится во Львове по ул. Клепаровской, 39а уничтожили мозаичное панно. Мозаика была занесена в реестр памятников.

Фото: Дмитрий Соловьев

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Опубликовано: 20 ноября 2023
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