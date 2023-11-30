Новогоднюю елку в Оболонском районе украсят без использования электроприборов

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Ирина Маймур
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Новогоднюю елку в Оболонском районе столицы украсят без использования электроприборов и других элементов питания.

Так решили сами жители, сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

Накануне среди жителей Оболонского района провели опрос по украшению новогодней елки. Большинством голосов был выбран вариант без использования электроприборов.

Елка, которую украсят в Оболонском районе, живая. Она растет во дворе возле районной администрации.

Праздничное дерево начали украшать 30 ноября. На украшения не будут тратить бюджетные средства.

«Играшки и украшения используем которые были приобретены районом еще до начала полномасштабного вторжения, никакой иллюминации или элементов, требующих затрат электроэнергии, мы не используем!» – сообщил председатель Оболонской РГА.

Также он добавил, что в честь зимних праздников будут проводить различные мероприятия, однако они будут проходить не под открытым небом.

Ранее мы писали, что в сквере на Дарнице установят новогоднюю елку и сказочные фотозоны.

Фото: Sincerely Media/Unsplash

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Опубликовано: 30 ноября 2023
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