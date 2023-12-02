Киевляне требуют установить валидаторы в маршрутках: петиция

Петиция с призывом установить в столичных маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

Петиция была подана 2 октября и по состоянию на 1 декабря она набрала необходимое количество голосов.

«Установив валидаторы в маршрутках, у людей появится возможность оплачивать бесконтактно, не получив горсть копеек на сдачу, это не отвлекает водителя во время движения», — говорится в тексте петиции.

По мнению автора петиции, такое решение также упростит проезд для льготных категорий.

Теперь обращение имеет статус «На рассмотрении».

Ранее мы писали, что по всему общественному транспорту Львова с декабря заработает безналичная оплата проезда.

Фото: Киевпасстранс.