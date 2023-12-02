Etnodim анонсировал новую коллекцию, вдохновленную украинскими народными орнаментами и восточными регионами

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Наталия Габрух
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Украинский модный бренд Etnodim выпустил коллекцию из трех вышиванок, каждая из которых отражает уникальность украинской письменности, восточных регионов и украинского народного орнамента. Об этом сообщают в соцсетях Etnodim.

Первая модель из коллекции называется «Рутения». В Etnodim отмечают, что Рутения – старое название Украины.

А еще это дело жизни Василия Чебаника, украинского графика-художника, возрождающего уникальность украинской письменности.

«Автор посвятил этому делу более 40 лет своей жизни и вдохновил нас на перенесение букв на сорочку, ведь у каждой из них есть свой символизм и впечатляющая история создания», — комментируют в Etnodim.

Вышиванка под названием «Абрикосы» разработана для отображения богатого культурного наследия, талантов и неповторимой идентичности восточноукраинских регионов. Она посвящена Донбасу и Луганщине.

«На основе поэтической метафоры автора Любы Якимчук мы создали орнамент, символизирующий несокрушимость Востока», — отмечают в Etnodim.

Третья вышиванка создана на основе узора из издания «Украинский народный орнамент» 1987 года, автором которого является писательница Елена Пчилка.

Приобрести вышиванку можно по ссылке.

Ранее мы писали, что Etnodim представил вышитые рушники «Вернись живым».

Фото: Etnodim.

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Опубликовано: 02 декабря 2023
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