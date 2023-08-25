Etnodim представил вышитые рушники «Повернись живим»

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Мария Иващук
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Украинский бренд Etnodim создал лимитированный выпуск вышитых рушников «Повернись живим», которые разыграют за донаты.

Рушники создали, чтобы поддержать сбор фонда «Повернись живим» на обеспечение мобильных групп разминирования.

Команда планирует закрыть потребности двух саперных групп на сумму 2,4 млн грн, 1 млн из которых закрывает Etnodim.

На рушнике вышитые слова украинской фольклорной песни «Коло хати біля тину зацвіла калина», рассказывающая историю расставания с самыми дорогими людьми, провожаемыми на войну.

Для продвижения сбора бренд записал видео с песней, которую исполнит Светлана Полищук – мать Екатерины Полищук с позывным «Пташка», военной парамедикини, участвовавшей в обороне «Азовстали». Недавно Светлана провела на войну своего сына.

Первые 5 рушников получат те, кто сделал самый большой донат, остальные будут разыгрываться среди всех участников и участниц.

Задонатить деньги можно по ссылке. Подробнее об условиях участия – здесь .

Опубликовано: 25 августа 2023
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