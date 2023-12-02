В ТРЦ Blockbuster Mall открыли «Сільпо» в стиле «Мавки»: как он выглядит

1 декабря в ТРЦ Blockbuster Mall возобновил работу супермаркет «Сільпо», дизайн которого посвящен мультфильму «Мавка. Лесная песня».

«"Сільпо" возобновило работу супермаркета именно в тот год, когда состоялась громкая премьера мультфильма, и "Мавка" обрела феноменальную любовь зрителей. Гостей "Сільпо" встретят родные и любимые герои: Мавка, ее любимый Лукаш, друзья - Жабокиць Квусь, Леший, русалки Водяница, Полевица и Лесовица и многие другие персонажи», — сообщают в «Сільпо».

В магазине посетителям предложат выпечку и пиццу собственного производства, а также овощи и фрукты, свежие рыбу и мясо и другие необходимые продукты.

Рассчитаться за вкусности можно на 5 кассах и 9 самокассах «Сільпо».

Ранее мы писали, что в киевском ТРЦ Blockbuster Mall возобновит работу супермаркет «Сільпо» в стиле мультфильма «Мавка».

Фото: «Сільпо».