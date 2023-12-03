В столице в этом году не будет никаких массовых новогодних празднований

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Наталия Габрух
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В Киеве в этом году больших новогодних праздников не планируется. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Ганна Старостенко.

Однако на Софийской площади на средства меценатов установят главную елку страны, а также фотозону, где будут расположены несколько небольших елок с игрушками на ветках, чтобы каждый желающий мог взять игрушку себе в память за донат.

«Город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в том числе размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено. Однако мы не дадим россии украсть у наших детей ни Рождество, ни Новый год», – прокомментировала Ганна Старостенко.

По словам заместителя главы КГГА на Софийской площади откроют главную елку страны. Ее установят и украсят игрушками и энергосберегающими гирляндами на средства меценатов.

Кроме этого, киевские коммунальные театры в декабре представят разнообразные новогодние представления. В музеях проведут мастер-классы по созданию рождественской атрибутики и дедуха, презентации украинских старинных и современных колядок. Сотрудники библиотек организуют праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей.

Ранее мы писали, что на ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечт.

Фото: из открытых источников.

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Опубликовано: 03 декабря 2023
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