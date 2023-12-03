Музей Ханенко впервые с начала вторжения открыл выставку из собственной коллекции

В киевском Музее Ханенко открылась выставка «Золотом, цветом, светом». Она посвящена 175-летию художника Вильгельма Котарбинского. Об этом сообщает «Украинская Правда. Жизнь».

Это первый проект с начала российского полномасштабного вторжения, показывающий часть коллекции музея.

На выставке можно посмотреть работы Вильгельма Котарбинского из музейного сборника. Также покажут отдельные части декора «Красной гостиной» музея, 84 почтовых карточки из частной коллекции Александра Жуковского и книги из библиотеки Ханенко.

График работы: среда — воскресенье, 10:30 — 18:00 (кассы до 17:30).

Однако отдельные работы и части декора, созданные Котарбинским, в сопровождении кураторов можно увидеть каждый четверг. Это связано с ограничениями безопасности и из-за повреждений, полученных музеем 10 октября 2022 года, когда вблизи здания прилетела российская ракета.

Выставка продлится до 28 января 2024 года. Стоимость входа — 100 грн.

Вильгельм Котарбинский — польско-украинский художник-монументалист. Участвовал в росписи Владимирского собора.

Символист Котарбинский в своих произведениях изображал библейские и исторические сюжеты, бытовые сцены, фантастические и иносказательные образы.

Он создал отделку для зала Музея Ханенко под названием «Красная гостиная».

Ранее мы писали, что о работе Музея Ханенко во время войны был снят документальный фильм.

Фото: «Украинская Правда. Жизнь», Википедия.