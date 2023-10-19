О работе Музея Ханенко во время войны сняли документальный фильм: где посмотреть

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Ирина Маймур
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Музей Ханенко вместе с MIR&CO PRODUCTION сняли документальную ленту о работе музея во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Фильм короткометражный и называется «Тени и стены». Он содержит архивные материалы, краткие интервью сотрудниц, друзей и гостей и рассказы об истории музея.

«В фильме работницы и работники расскажут, как музей живет во время войны: какими были первые дни и месяцы после вторжения, как возобновляли деятельность и какие форматы работы появились в пустых залах», — отмечают на фейсбук-странице музея.

Зрители смогут увидеть кадры обеспечения коллекции и запись с камер наблюдения при взрыве российской ракеты 10 октября 2022 года.

Допремьерный показ короткометражного фильма «Тени и стены» пройдет в Музее Ханенко 23 октября в 18:30. Вход свободный.

Ранее мы писали, что в Лувре открыли выставку синайских икон из Музея Ханенко, которым более полутора тысяч лет. Экспонаты из Украины здесь показывают впервые более десяти лет.

Фото: Музей Ханенко

Опубликовано: 19 октября 2023
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