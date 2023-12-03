На ВДНГ открыли «Зимову Країну»: фото

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Наталия Габрух
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2 декабря состоялся технический запуск «Зимової Країни» на ВДНГ. Об этом сообщает генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин.

Часть зимних локаций уже работают: каток, аттракционы, «Фабрика Мечт», фудкорты, рождественская ярмарка.

«Красоту еще монтируем, но на территории уже магически», — пишет Евгений Мушкин.

По его словам, укрытия работают в общем режиме. Там есть резервное освещение на случай отключений, питьевая вода, аптечка, места для сидения.

Ранее мы писали, что в декабре на ВДНГ откроется «Зимова Країна»: что там будет.

Фото: Евгений Мушкин.

Вы ожидали открытия «Зимової Країни»?
Опубликовано: 03 декабря 2023
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