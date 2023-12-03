«Всі.Свої» и Харьковский литмузей презентовали витрины ко дню рождения Сковороды

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Наталия Габрух
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«Всі.Свої» вместе с Харьковским литературным музеем создали витрины ко дню рождения украинского философа и писателя Григория Сковороды. Об этом сообщают в соцсетях Харьковского литмузея.

Главная идея проекта – привлечь внимание к переосмыслению культурного наследия украинских классиков. Витрины создали в рамках инициативы Харьковского литмузея SKOVORODANCE.

«Призываем в эти бурные времена исследовать наше общее культурное наследие, делать классиков более близкими и объединяться вокруг украинского. Слушать свое, читать свое, носить свое, двигаться в одном ритме», — комментируют в Харьковском литмузее.

Витрины также дополнили выражением философа из сборника «Сад божественных песен» и цитатой из текста Сергея Жадана, написанного специально для альбома SKOVORODANCE.

Внутри магазина находится интерактивная зона с наушниками, где каждый желающий может послушать стихи Сковороды в современной аранжировке. Тексты философа перепели Сергей Жадан, Юрий Гуржи, Ирэна Карпа и еще более 35 украинских художников.

Увидеть витрины и узнать больше можно до 15 декабря по адресу Крещатик, 27.

Ранее мы писали, что столичный ЦУМ представил рождественские артвитрины, посвященные краснокнижным животным.

Фото: Харьковский литмузей.

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Опубликовано: 03 декабря 2023
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