Киевляне требуют ликвидировать незаконные шлагбаумы и парковки в городе: петиция

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Наталия Габрух
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На сайте петиций в Киевсовет появился призыв ликвидировать все незаконные шлагбаумы и парковки. Обращение уже подписали более 1500 человек.

Автор петиции подчеркивает, что незаконные парковки и шлагбаумы – это фактически самовольное занятие земельного участка.

Он просит Департамент территориального контроля проверить все незаконные парковки и незаконно установленные шлагбаумы и ликвидировать их.

Также в случае выявления нарушения законодательства автор петиции просит привлечь виновных лиц к ответственности по закону и принять все необходимые меры по предотвращению возникновения в дальнейшем таких явлений.

Ранее мы писали, что киевляне требуют устранить незаконные парковки в центре города.

Фото: Claudio Schwarz/Unsplash.

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Опубликовано: 04 декабря 2023
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