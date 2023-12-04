Жители Соломенского района просят демонтировать МАФы: петиция

45
Наталия Габрух
share share

Жители Киева создали петицию, в которой они обращаются к городским властям с просьбой убрать многочисленные нелегальные МАФы, расположенные на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы.

В тексте петиции отмечают, что незаконные постройки находятся по адресу: Чоколовский бульвар, дома № 12, 14, 19, 21, 22, 28, 29, 31, 39.

Автор обращения подчеркивает, что Департамент территориального контроля несколько месяцев безосновательно отказывается выдать доверенность на демонтаж МАФов.

Хотя у владельцев сооружений либо давно закончились разрешительные документы, либо они их никогда не имели.

Ранее мы писали, что киевляне требуют демонтировать МАФы на Вокзальной площади.

Фото: петиция.

Вы поддерживаете петицию по демонтажу МАФов?
Опубликовано: 04 декабря 2023
share share
На Подоле к дому 20 века достраивают летнюю площадку На Подоле к дому 20 века достраивают летнюю площадку В Ирпене предлагается расширить часть парка "Покровский": визуализации В Ирпене предлагается расширить часть парка "Покровский": визуализации Киевляне требуют ликвидировать незаконные шлагбаумы и парковки в городе: петиция Киевляне требуют ликвидировать незаконные шлагбаумы и парковки в городе: петиция "Новая почта" организует передвижные рождественские ярмарки в 17 городах Украины: где и когда "Новая почта" организует передвижные рождественские ярмарки в 17 городах Украины: где и когда На улицах Киева начал работать социальный патруль для помощи бездомным На улицах Киева начал работать социальный патруль для помощи бездомным Книги, игрушки и сладости: Подарки ко Дню Святого Николая от украинских брендов Книги, игрушки и сладости: Подарки ко Дню Святого Николая от украинских брендов 30 заведений, открывшихся в Киеве в ноябре 30 заведений, открывшихся в Киеве в ноябре «Укрзалізниця» возвращает «Лыжный экспресс» сообщением Киев — Славское «Укрзалізниця» возвращает «Лыжный экспресс» сообщением Киев — Славское
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.