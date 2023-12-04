Жители Соломенского района просят демонтировать МАФы: петиция

Жители Киева создали петицию, в которой они обращаются к городским властям с просьбой убрать многочисленные нелегальные МАФы, расположенные на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы.

В тексте петиции отмечают, что незаконные постройки находятся по адресу: Чоколовский бульвар, дома № 12, 14, 19, 21, 22, 28, 29, 31, 39.

Автор обращения подчеркивает, что Департамент территориального контроля несколько месяцев безосновательно отказывается выдать доверенность на демонтаж МАФов.

Хотя у владельцев сооружений либо давно закончились разрешительные документы, либо они их никогда не имели.

Ранее мы писали, что киевляне требуют демонтировать МАФы на Вокзальной площади.

Фото: петиция.