На Софийской площади в Киеве установили новогоднюю елку

На Софийской площади в Киеве завершили монтаж главной елки страны. Об этом в соцсетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда», — написал Виталий Кличко.
Сегодня елку должны украсить, а также установить праздничную фотозону.
В этом году елку устанавливают исключительно на средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.
Открытие главной елки страны состоится 6 декабря в День Святого Николая.
Ранее мы писали, что в столице не будет никаких массовых новогодних празднований.
Фото: Виталий Кличко.