На Софийской площади в Киеве установили новогоднюю елку

На Софийской площади в Киеве завершили монтаж главной елки страны. Об этом в соцсетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда», — написал Виталий Кличко.

Сегодня елку должны украсить, а также установить праздничную фотозону.

В этом году елку устанавливают исключительно на средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.

Открытие главной елки страны состоится 6 декабря в День Святого Николая.

Ранее мы писали, что в столице не будет никаких массовых новогодних празднований.

Фото: Виталий Кличко.