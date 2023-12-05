В Киеве планируют открыть музей тоталитаризма: где его могут разместить

297
Ирина Маймур
share share

В Киеве рассматривают три локации, где в будущем может быть создан музей тоталитаризма или музей истории советского режима.

Об этом сообщил в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

«Каждый демонтируемый объект имеет своего собственника, в основном это органы местной власти. Когда происходит демонтаж этих объектов, то они в зависимости от своего уровня и значимости направляются на временное хранение тех мест, которые есть в распоряжении городских властей. К сожалению, сегодня музея тоталитаризма у нас еще нет, хотя есть мнения создать его после войны», – рассказал Карандеев.

По его словам, сейчас предлагают несколько вариантов, где может находиться музей. Это:

  • территория Музея авиации,
  • территория Национального комплекса «Экспоцентр Украина»,
  • территория в районе строящегося Музея Голодомора.

Сейчас демонтированные памятники хранятся на территории Музея авиации и на специальной площадке «Киевблагоустройства».

Раньше мы писали, что имя Чайковского в названии Национальной музыкальной академии признали российской пропагандой.

Фото: Niels Ackermann

Поддерживаете ли вы открытие музея тоталитаризма в столице?
Опубликовано: 05 декабря 2023
share share
В Гостомеле до сих пор не восстановили 100 поврежденных домов из-за недобросовестных подрядчиков В Гостомеле до сих пор не восстановили 100 поврежденных домов из-за недобросовестных подрядчиков На Черниговщине местные жители самостоятельно восстанавливают 220-летнюю церковь: фото На Черниговщине местные жители самостоятельно восстанавливают 220-летнюю церковь: фото На Софийской площади в Киеве установили новогоднюю елку На Софийской площади в Киеве установили новогоднюю елку 7 зимних ретритов в Украине для быстрого восстановления 7 зимних ретритов в Украине для быстрого восстановления Мозаики с автобусных остановок теперь можно найти на открытках: где купить и сколько стоят Мозаики с автобусных остановок теперь можно найти на открытках: где купить и сколько стоят В киевском сквере поставили «писсуар для собак»: как это поможет сберечь растения В киевском сквере поставили «писсуар для собак»: как это поможет сберечь растения На левом берегу Киева высадили елки, дуб в форме зонтика и кусты На левом берегу Киева высадили елки, дуб в форме зонтика и кусты В Одесской области продают здание-памятник архитектуры за более 3,5 млн гривен В Одесской области продают здание-памятник архитектуры за более 3,5 млн гривен
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.