В Киеве планируют открыть музей тоталитаризма: где его могут разместить

В Киеве рассматривают три локации, где в будущем может быть создан музей тоталитаризма или музей истории советского режима.

Об этом сообщил в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

«Каждый демонтируемый объект имеет своего собственника, в основном это органы местной власти. Когда происходит демонтаж этих объектов, то они в зависимости от своего уровня и значимости направляются на временное хранение тех мест, которые есть в распоряжении городских властей. К сожалению, сегодня музея тоталитаризма у нас еще нет, хотя есть мнения создать его после войны», – рассказал Карандеев.

По его словам, сейчас предлагают несколько вариантов, где может находиться музей. Это:

территория Музея авиации,

территория Национального комплекса «Экспоцентр Украина»,

территория в районе строящегося Музея Голодомора.

Сейчас демонтированные памятники хранятся на территории Музея авиации и на специальной площадке «Киевблагоустройства».

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Фото: Niels Ackermann