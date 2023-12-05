В Киеве планируют открыть музей тоталитаризма: где его могут разместить

В Киеве рассматривают три локации, где в будущем может быть создан музей тоталитаризма или музей истории советского режима.
Об этом сообщил в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
«Каждый демонтируемый объект имеет своего собственника, в основном это органы местной власти. Когда происходит демонтаж этих объектов, то они в зависимости от своего уровня и значимости направляются на временное хранение тех мест, которые есть в распоряжении городских властей. К сожалению, сегодня музея тоталитаризма у нас еще нет, хотя есть мнения создать его после войны», – рассказал Карандеев.
По его словам, сейчас предлагают несколько вариантов, где может находиться музей. Это:
Сейчас демонтированные памятники хранятся на территории Музея авиации и на специальной площадке «Киевблагоустройства».
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Фото: Niels Ackermann