В Гостомеле до сих пор не восстановили 100 поврежденных домов из-за недобросовестных подрядчиков

100 поврежденных домов в Гостомельской общине до сих пор не восстановили, в том числе и потому, что бывший начальник Гостомельской ВА присвоил стройматериалов на 11 млн грн.

Об этом сообщила глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

«Это лишь несколько эпизодов из того, что обнаружили аудиторы при ревизии использования бюджетных средств, выделенных на восстановление. К сожалению, зафиксировано более 100 случаев невыполнения работ по восстановлению жилья жителей Гостомельского общества», — сообщила Басалаева.

По ее словам, общая сумма нарушений, выявленных во время ревизии за период 2022 и 2023 годов, составляет более 21 млн грн.

Глава Государственной аудиторской службы привела еще несколько примеров злоупотребления во время восстановления. В частности, на одном из коммунальных предприятий Гостомельского поселкового совета обнаружили нехватку благотворительной помощи (стройматериалов) на общую сумму 1,2 млн. грн.

Также глава Госаудитслужбы сообщила о действиях недобросовестных подрядчиков. Им выделили бюджетные средства на восстановительные работы, но они не выполнили или не выполнили их не полностью. Так случилось с домами в селе Мощун и Гостомеле. На одном доме должны были восстановить крышу, а в другом установить выбитые окна. По документам работы выполнены и оплачены, а действительно жители остались без заявленных ремонтов. Только на эти два объекта из городского бюджета было выделено почти 0,5 млн грн.

В то же время некоторым застройщикам Гостомельская СВА заменила окна в зданиях в полном объеме на 2,9 млн грн, однако люди там не проживают и квартиры не проданы.

Ранее мы писали, что в Киевской области обнаружили неэффективное использование бюджетных средств при восстановлении поврежденных домов.

Фото: ДАСУ