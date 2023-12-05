ТРЦ Ocean Mall возле «Тарелки» на Лыбидской хотят открыть 1 сентября 2024 года

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Ирина Маймур
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ТРЦ Ocean Mall возле «Тарелки» на Лыбидской площади планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Об этом застройщик и основатель группы компании Мандарин Плаза Вагиф Алиев сообщил в интервью Forbes.

В настоящее время Ocean Mall находится в процессе строительства. Там планируют открыть H&M, Zara, IKEA.

К тому же в планах Алиева — совместить Ocean Plaza с 210 000 кв. м Ocean Mall. Застройщик собирается выкупить ТРЦ Ocean Plaza в 2024 году.

«ТРЦ Ocean Plaza будет на аукционе. Мы будем участвовать и уверены, что его купим», — заявил он.

ТРЦ общей площадью 300 000 кв. м., который должен объединить 800 магазинов, планировали открыть еще с 2018 года. Сроки запуска переносили по разным причинам, в частности из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения России.

ТРЦ строят рядом со зданием Украинского института научно-технической экспертизы и информации. Застройщик имеет разрешение на строительство и использование части здания на 20 лет, одна только при реставрации модернистской «Тарелки». К тому же, проект должен утвердить архитектор здания — Флориан Юрьев.

Ранее мы писали, что Эпицентр откроет ТРЦ в Буче, разрушенный россиянами: там будет 10 ресторанов.

Визуализации: NAI Ukraine

Ждете открытие ТРЦ?
Опубликовано: 05 декабря 2023
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