В Киеве завершили строительство третьего участка Большой кольцевой дороги

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Наталия Габрух
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Сегодня в Киеве завершили строительство нового – уже третьего – участка Большой кольцевой дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.

Это третий отремонтированный участок Большой кольцевой в Киеве протяженностью более 1 км. Участки начали строить с 2016 года.

«И с сегодняшнего дня уже уменьшатся пробки на улице Богатырской, потому что часть транспорта пойдет уже по новому участку. В частности, на Оболонский проспект», — пишет Виталий Кличко.

Он также отметил, что строительство трех новых участков Большой кольцевой дороги очень важно. Ведь таким образом подводят дорогу к будущему тоннелю под рекой Днепр, который соединит левый и правый берега. Это уменьшит транспортную нагрузку на дороги столицы и количество транзитного транспорта, следующего через центр города и мосты через Днепр.

Ранее мы писали, что на Оболони в скором времени откроют Большую Кольцевую дорогу.

Фото: Виталий Кличко.

Вы ожидали открытия нового участка Большой кольцевой дороги?
Опубликовано: 05 декабря 2023
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