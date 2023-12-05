Киевские мозаики и панно 1960-х годово получили охранный статус: какие именно

Некоторые киевские мозаики, панно и витражи внесли в список обнаруженных объектов и Госреестра недвижимых памятников.

Об этом сообщает Департамент охраны культурного наследия КГГА.

В настоящее время он совместно с Киевским научно-методическим центром проводит работу по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий.

В частности, недавно в Реестр внесли знаменитое панно на ресторане «Ветряк» на проспекте Глушкова, 1. Изготовлением мозаики занимались известные художники: Виктор Зарецкий, стоявший у источников фольклорного стиля в украинском искусстве 1960-х годов, Алла Горская и Борис Плаксий.

Также уже присвоили статус обнаруженных объектов культурного наследия двум творениям выдающегося художника-монументалиста Федора Татьянича. Это мозаичное панно «Цветущие сады» или «Украина молодая» на фасаде здания на Дарницком бульваре, 23, а также панно «Наука» на стене корпуса №18 факультета информатики и вычислительной техники КПИ на улице Политехническая, 41.

Панно «Украина молодая» уже занесли в Государственный реестр как памятку местного значения.

В перечень обнаруженных объектов в 2022–2023 годах также внесли ансамбль мозаичных панно на торцах жилых домов на Брестском проспекте, 17 — 27. Серия панно создана в 1967–1979 годах четверкой самых известных авторов, стоявших у истоков монументального искусства Украины во второй половине ХХ века.

Ранее мы писали, что украинская группа сняла клип на фоне мозаичных скульптур в Ровно и призвала их сохранить.

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА