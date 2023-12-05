Киевские мозаики и панно 1960-х годово получили охранный статус: какие именно

132
Ирина Маймур
share share

Некоторые киевские мозаики, панно и витражи внесли в список обнаруженных объектов и Госреестра недвижимых памятников.

Об этом сообщает Департамент охраны культурного наследия КГГА.

В настоящее время он совместно с Киевским научно-методическим центром проводит работу по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий.

В частности, недавно в Реестр внесли знаменитое панно на ресторане «Ветряк» на проспекте Глушкова, 1. Изготовлением мозаики занимались известные художники: Виктор Зарецкий, стоявший у источников фольклорного стиля в украинском искусстве 1960-х годов, Алла Горская и Борис Плаксий.

Также уже присвоили статус обнаруженных объектов культурного наследия двум творениям выдающегося художника-монументалиста Федора Татьянича. Это мозаичное панно «Цветущие сады» или «Украина молодая» на фасаде здания на Дарницком бульваре, 23, а также панно «Наука» на стене корпуса №18 факультета информатики и вычислительной техники КПИ на улице Политехническая, 41.

Панно «Украина молодая» уже занесли в Государственный реестр как памятку местного значения.

В перечень обнаруженных объектов в 2022–2023 годах также внесли ансамбль мозаичных панно на торцах жилых домов на Брестском проспекте, 17 — 27. Серия панно создана в 1967–1979 годах четверкой самых известных авторов, стоявших у истоков монументального искусства Украины во второй половине ХХ века.

Ранее мы писали, что украинская группа сняла клип на фоне мозаичных скульптур в Ровно и призвала их сохранить.

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА

Поддерживаете ли вы предоставление советским мозаикам охранного статуса?
Опубликовано: 05 декабря 2023
share share
До 31 декабря в Киеве будут работать официальные ярмарки по продаже елок: адреса До 31 декабря в Киеве будут работать официальные ярмарки по продаже елок: адреса Украинский военный выпустил альбом фортепианной музыки, который создал на передовой Украинский военный выпустил альбом фортепианной музыки, который создал на передовой В этом году дорожки в киевских парках и скверах вместо соли будуть посыпать гранитной крошкой В этом году дорожки в киевских парках и скверах вместо соли будуть посыпать гранитной крошкой В Киеве завершили строительство третьего участка Большой кольцевой дороги В Киеве завершили строительство третьего участка Большой кольцевой дороги Для Киева планируют закупить около 70 новых троллейбусов: детали Для Киева планируют закупить около 70 новых троллейбусов: детали ТРЦ Ocean Mall возле «Тарелки» на Лыбидской хотят открыть 1 сентября 2024 года ТРЦ Ocean Mall возле «Тарелки» на Лыбидской хотят открыть 1 сентября 2024 года В Гостомеле до сих пор не восстановили 100 поврежденных домов из-за недобросовестных подрядчиков В Гостомеле до сих пор не восстановили 100 поврежденных домов из-за недобросовестных подрядчиков На Черниговщине местные жители самостоятельно восстанавливают 220-летнюю церковь: фото На Черниговщине местные жители самостоятельно восстанавливают 220-летнюю церковь: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.