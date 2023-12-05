Во Львове планируют построить первый подземный двухуровневый паркинг

Девелоперская компания PROUD представила свое видение реконструкции площади князя Святослава у центра Львова. Там предлагается построить двухуровневый подземный паркинг.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Еще весной архитектурно-градостроительный совет Львова поддержал изменения в детальном плане территорий района, предложенные компанией PRAUD. Следующим шагом является утверждение этих планов на сессии городского совета.

Согласно проекту паркинг будет состоять из двух уровней. Один из уровней будет оборудован путями для въезда и выезда и предназначен для общественного использования. Второй уровень подземного паркинга будет в управлении города.

Дополнительно, этот паркинг будет функционировать как бомбоубежище на случай воздушной тревоги, способное вместить около 3000 человек.

«Нам хватило бы и одного уровня, но вокруг – катастрофа с парковкой. Так что создаем прецедент в центральной части города», — комментирует директор компании PRAUD Марко Ткач.

Компания PRAUD, кроме создания двухуровневого подземного паркинга на 200 автомобилей, также планирует построить на площади князя Святослава офисно-жилой комплекс. Он будет включать в себя также небольшой апарт-отель. Большую часть комплекса будут занимать жилые площади – 60%. Средняя высота построек в этом районе будет около 18 метров.

«На первом этаже планируется коммерция: заведения питания, салоны красоты, офисы, большая стоматологическая клиника. Также думаем о небольшой апарт-гостинице, где можно будет приобрести полностью готовый номер и с помощью нашего оператора сдавать в аренду», — говорит Марко Ткач.

Согласно планам застройщика, предполагается создание свободного пространства за счет отступления от дороги у улицы Ярослава Мудрого. Это позволит создать общественную зону площадью более 1500 квадратных метров.

Ранее мы писали, что во Львове на территории винзавода будет построена гостиница, апартаменты и комплекс для отдыха.

Фото: PRAUD.