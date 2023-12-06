В Киеве создали мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали»

В Киеве появился мурал в поддержку украинских военных, защитников «Азовстали», находящихся в плену. Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников «Азовстали».

Создание мурала инициировали супруги военнопленных из бригады «Азов» с целью напомнить о том, что их мужья уже почти 19 месяцев в ужасных условиях находятся в плену.

Основой мурала стал рисунок иллюстраторки Анны Беляевой, жены азовца, до сих пор находящегося в неволе. Создали мурал волонтеры и фанаты «Динамо» из Киева.

Стенопись расположена у лестницы нижнего яруса Подольской набережной (метро Почтовая площадь).

Раньше мы писали, что на Позняках появился мурал, посвященный воинам-добровольцам.

Фото: Ассоциация семей защитников «Азовстали».