В Киеве создали мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали»

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Наталия Габрух
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В Киеве появился мурал в поддержку украинских военных, защитников «Азовстали», находящихся в плену. Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников «Азовстали».

Создание мурала инициировали супруги военнопленных из бригады «Азов» с целью напомнить о том, что их мужья уже почти 19 месяцев в ужасных условиях находятся в плену.

Основой мурала стал рисунок иллюстраторки Анны Беляевой, жены азовца, до сих пор находящегося в неволе. Создали мурал волонтеры и фанаты «Динамо» из Киева.

Стенопись расположена у лестницы нижнего яруса Подольской набережной (метро Почтовая площадь).

Раньше мы писали, что на Позняках появился мурал, посвященный воинам-добровольцам.

Фото: Ассоциация семей защитников «Азовстали».

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Опубликовано: 06 декабря 2023
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