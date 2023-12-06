В Подольском и Оболонском районах установили праздничные локации: фото

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Ирина Маймур
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Столичные коммунальщики начали строить в городе праздничные декорации. Зимние фото-зоны появились в Подольском и Оболонском районах районах столицы.

Как сообщают в КП УЗН Подольского района, новогодние фотозоны установили в Куреневском парке и в сквере на Щекавицкой площади.

Еще одна праздничная локация появилась у главной елки Оболонского района. Это Рождественский вертеп, сообщили в КП УЗН Оболонского района. Работники предприятия сделали его своими силами.

Ранее мы писали, что до 31 декабря в Киеве будут работать официальные ярмарки по продаже елок.

Фото: КП УЗН Подольского района, КП УЗН Оболонского района

Уже видели столичные праздничные локации?
Опубликовано: 06 декабря 2023
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