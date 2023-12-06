Во Львове будет курсировать бесплатный социальный автобус для бездомных

92
Ирина Маймур
share share

Во Львове запустили автобус, который бесплатно будет возить бездомных людей в заведения, где им будут предоставлять соцуслуги. Речь идет о питании, медицинском осмотре, санитарно-гигиенических услугах и возможности получить одежду или обувь.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Автобус будет отправляться еженедельно в течение всей зимы. 8 декабря он повезет бездомных людей в «Осел» в Винниках. Там бездомные смогут получить весь комплекс социальных и других услуг.

«Учитывая зимний период и также то, что у нас есть как коммунальные, так и другой формы собственности заведения, предоставляющие социальные услуги бездомным, предлагаем раз в неделю в течение декабря-февраля бесплатно возить их в те места, где они смогут получить социальные и другие услуги», — объяснил и. о. руководителя управления социальной защиты Львовского городского совета Алексей Недиля.

Отмечается, что на территории Львовской общины действует несколько центров как коммунальной, так и других форм собственности, предоставляющих необходимые для бездомных людей услуги. Среди них: Филиал социальной работы с бездомными, Львовский городской центр социальных услуг и реабилитации «Родник», Львовская городская общественная организация «Сообщество взаимопомощи «Оселя», «Дом милосердия» конгрегации братьев Альбертинов Львовской Архиепархии Римско-Католической церкви и другие.

Ранее мы писали, что в Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами.

Фото: dailylviv.com

Поддерживаете ли вы такую инициативу для бездомных?
Опубликовано: 06 декабря 2023
share share
Почему автобусы в Киеве отстают от графика движения: исследование Почему автобусы в Киеве отстают от графика движения: исследование Во Франкфурте открывается первая галерея современного украинского искусства Во Франкфурте открывается первая галерея современного украинского искусства В Подольском и Оболонском районах установили праздничные локации: фото В Подольском и Оболонском районах установили праздничные локации: фото Украинская кофейня-кондитерская Namelaka открыла ресторан в Дубае Украинская кофейня-кондитерская Namelaka открыла ресторан в Дубае В Киеве создали мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали» В Киеве создали мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали» На рождественские праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в направлении Львова и гор На рождественские праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в направлении Львова и гор «Укрзалізниця» поднимает стоимость билетов на международные рейсы: поезд в Варшаву подорожает на 72% «Укрзалізниця» поднимает стоимость билетов на международные рейсы: поезд в Варшаву подорожает на 72% Мы живем в ЖК для переселенцев под Киевом, который выкупил американец Мы живем в ЖК для переселенцев под Киевом, который выкупил американец
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.