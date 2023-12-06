Во Львове будет курсировать бесплатный социальный автобус для бездомных

Во Львове запустили автобус, который бесплатно будет возить бездомных людей в заведения, где им будут предоставлять соцуслуги. Речь идет о питании, медицинском осмотре, санитарно-гигиенических услугах и возможности получить одежду или обувь.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Автобус будет отправляться еженедельно в течение всей зимы. 8 декабря он повезет бездомных людей в «Осел» в Винниках. Там бездомные смогут получить весь комплекс социальных и других услуг.

«Учитывая зимний период и также то, что у нас есть как коммунальные, так и другой формы собственности заведения, предоставляющие социальные услуги бездомным, предлагаем раз в неделю в течение декабря-февраля бесплатно возить их в те места, где они смогут получить социальные и другие услуги», — объяснил и. о. руководителя управления социальной защиты Львовского городского совета Алексей Недиля.

Отмечается, что на территории Львовской общины действует несколько центров как коммунальной, так и других форм собственности, предоставляющих необходимые для бездомных людей услуги. Среди них: Филиал социальной работы с бездомными, Львовский городской центр социальных услуг и реабилитации «Родник», Львовская городская общественная организация «Сообщество взаимопомощи «Оселя», «Дом милосердия» конгрегации братьев Альбертинов Львовской Архиепархии Римско-Католической церкви и другие.

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Фото: dailylviv.com