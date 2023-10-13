В Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами

В Ирпенском профессиональном колледже НУБиП открыли социальную столовую.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Андрей Кравчук.

Столовая будет бесплатно обеспечивать горячими обедами ВПЛ, лиц с инвалидностью, пенсионеров и малозащищенные категории населения. Каждый день здесь планируют кормить до 500 человек.

Если люди проходят реабилитацию или не могут прийти в столовую самостоятельно, забрать еду могут их представители.

В заведении обустроили игровую комнату для детей. Столовая будет работать каждый день с 12:00 до 15:00.

Чтобы воспользоваться услугами социальной столовой, предварительно необходимо обратиться в Управление труда и социальную защиту населения Ирпенского городского совета и получить талоны на обеды.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли "волонтерскую пиццерию" Freedom Pizza: 70% прибыли отдают на социальные проекты.

Фото: Андрей Кравчук