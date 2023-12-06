Почему автобусы в Киеве отстают от графика движения: исследование

Автобусы в Киеве часто опаздывают, а трекеры мониторинга движения транспорта не всегда показывают правильную информацию о местонахождении автобуса. В результате пассажирам нередко приходится ждать 30-40 минут до прибытия транспорта. Журналисты Texty.org.ua исследовали, почему так происходит.

109 автобус имеет удобный маршрут, который помогает без пересадок добраться из таких густонаселенных районов, как Позняки и Березняки, до центра на Правом берегу. Издание Texty.org.ua проследили за автобусным маршрутом №109 и затестили его в часы пик.

Автобус № 109 в теории очень удобен: на остановки он должен подъезжать каждые 20–30 минут, а также за ним можно проследить в приложении мониторинга общественного транспорта.

Сотрудники издания Texty.org.ua следили за автобусом с обеденного перерыва до вечернего часа пик. Для мониторинга за автобусом использовали данные Киевпасстранса и EasyWay.

В результате оказалось, что с помощью приложения неудобно мониторить движение транспорта. Данные с EasyWay и реальное движение транспорта редко совпадают. Даже в обеденный перерыв, когда в городе нет пробок, автобус приходится ждать очень долго — более получаса.

Отметки в приложении EasyWay немного отстают от реального движения автобуса. Если бы пассажиры ориентировались на приложение, то, скорее всего, не успели бы сесть на автобус и вынуждены были ждать еще пол часа, а то и 40 минут следующего.

По словам водителя одного из автобусов, они не успевают по графику, потому что в час пик автобусы застревают в длинных пробках. Больше всего проблем на мосту Патона с утра, когда люди направляются на работу. Там нет отдельных выделенных полос для общественного транспорта, поэтому автобусы на этом загруженном участке должны стоять в пробке с частным транспортом.

Еще одна причина – отсутствие культуры вождения в Киеве. Водитель показывает на запарковавшуюся машину прямо перед поворотом, которая будет мешать длинным автобусам здесь разворачиваться.

Журналисты Texty.org.ua направили запрос в Патрульную полицию, чтобы узнать, почему полицейским не удается урегулировать этот вопрос. Также направили запрос в КГГА, чтобы узнать, планирует ли город расширять систему полос общественного транспорта.

В Патрульной полиции ответили, что хотя ее работники могут осуществлять контроль за соблюдением водителями машин правил парковки, это не их прямая компетенция.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА ответили:

Следующую полосу общественного транспорта обещают обустроить на улице Черновола в весенне-летний период 2024 года. Количество автобусов на маршруте № 109 департамент будет увеличивать только если вырастет пассажиропоток. (Забитый автобус в час пик, по-видимому, не считается) В департаменте отметили, что работу GPS-трекеров контролируют и оперативно возобновляют. (Хотя данные Texty.org.ua показывают, что это не так)

По словам водителя автобуса, трекер на автобусах работает некорректно, потому что это проблема неисправной электроники. Он подтвердил, что большинство трекеров на его маршруте действительно либо опаздывают за реальным движением автобуса, либо спешат. Также трекер иногда без причины перестает работать.

В результате, либо 109-й автобус должен ходить чаще, чтобы пассажирам не приходилось ждать на остановках 30–40 минут, либо Киеву нужно наладить систему мониторинга транспорта, чтобы пассажиры могли подстроить свой график до прибытия автобуса на остановку.

Ранее мы писали, что в Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах.

Фото: Википедия.