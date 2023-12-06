В Киеве установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому

В День Вооруженных сил Украины в столице открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому.
Об этом сообщили в фейсбук-сообществе «Затишне горище».
Скульптура – почти точная копия украинского воина. Ее установили на территории Киевской крепости за счет меценатов и благотворительных фондов.
Александр Мациевский попал в плен в конце 2022 года во время выполнения боевого задания. Украинский защитник был расстрелян 30 декабря после слов «Слава Украине!».
Ранее мы писали, что на Троещине появился мурал в честь погибшего воина Максима Регбиста Яловцова.
Фото: «Затишне горище»