В Киеве установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому

В День Вооруженных сил Украины в столице открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому.

Об этом сообщили в фейсбук-сообществе «Затишне горище».

Скульптура – почти точная копия украинского воина. Ее установили на территории Киевской крепости за счет меценатов и благотворительных фондов.

Александр Мациевский попал в плен в конце 2022 года во время выполнения боевого задания. Украинский защитник был расстрелян 30 декабря после слов «Слава Украине!».

Ранее мы писали, что на Троещине появился мурал в честь погибшего воина Максима Регбиста Яловцова.

Фото: «Затишне горище»